Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran'a çağrı

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ülkeler için barış ve istikrardan yana olunduğu belirtildi.

"AMACIMIZ, İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMESİNİ ENGELLEMEK"

Açıklamada, İran'a bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısına yer verilerek, E3 ülkelerinin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın daha fazla yayılmaması ve gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

E3 ülkelerinin, İsrail'in güvenliğine bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağı ve artık bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturamayacağı konusunda her zaman net olduk." denildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'da 3 nükleer tesise saldırdığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: