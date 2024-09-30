Fransa, memur maaşlarını ödemek için borç alacak AB üyesi Fransa'da ekonomik sorunlar memur maaşlarının ödenmesini aksatma aşamasına geldi. Ülkede basına yansıyan haberlere göre, borçluluk giderek artıyor.

Haber Merkezi

Fransa'da yaşanan siyasi istikrarsızlık, ekonomide işleri yolundan çıkardı.

Fransız devletinden kaynaklanan orta ve uzun vadeli emisyonlar nedeniyle geri alımlar hariç milyarlarca euroya ihtiyaç duyuluyor.

Aşırı finansman ihtiyaçları karşısında Fransa'nın borç maliyetinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

KAMU BORCU ARTTI

Fransa'nın kamu borcu 2024'ün ilk yarısında 127,1 milyar euro artarak 3 trilyon 228 milyar 400 milyon euro oldu. Borcun 1 trilyonu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dönemine ait. Kişi başına düşen borç yaklaşık 47 euro olarak hesaplandı. Fransa yılda 80 milyar euroyu bu borcun faizine ödüyor. Bu borç ülkedeki eğitim ve savunma bütçesinden fazla.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa'da öğrencilerin bedava yemek kuyruklarının tekrar görülmesi, ekonominin geldiği olumsuz seyri kanıtlar nitelikte.

MEMUR MAAŞLARINI ÖDEMEK İÇİN 300 MİLYAR EURO BORÇ

En son olarak da Fransa'nın memur maaşlarını ödemek için 300 milyar euro borç alacağı medyaya yansıdı.

REKOR BORÇLULUK

Fransa'da yayınlanan "Finance&Marchés / Finans ve Piyasalar" gazetesine göre, Fransa gelecek yıl kredilerde 300 milyarlık sembolik eşiği aşacak. Vadesi geçen tahvillerin geri ödenmesi ve bütçe açığının artmasıyla kamunun finansman ihtiyacının 2025 yılında 315 milyar euroyu aşması bekleniyor.

Yayınlanan habere göre bu hükümeti bile endişelendiren bir rakam. Fransa'nın piyasalara yönelik borçlanma programının sembolik 300 milyar euro eşiğine ulaşması, hatta bu eşiği aşması bekleniyordu. 2024 için planlanan 285 milyarın ardından yeni bir rekor.

Üstelik bu, gelecek yıllarda geri ödemeleri azaltmak amacıyla önceden yapılan borç geri alımlarını hesaba katmıyor. Bir kamu borç uzmanının tahminlerine göre vadesi 2025'te dolacak ve yeniden finanse edilmesi gerekecek devlet tahvillerinin tutarının 165 milyar euro olması gerekiyor.

ANALİSTLER OLUMSUZ

Yayınlanan habere göre, Fransa, diğer ülkeler tarafından daha az talep edilen yatırımcılardan daha büyük bir beklenmedik kazanç elde etmeyi umabilir, fakat bu durum pek mümkün görünmüyor.

Bir analist, konuyla ilgili olarak,"Yatırımcılar şimdilik Fransız borcu konusunda oldukça tarafsız ve İspanya'ya, kurumsal borçlara veya uluslar üstü şirketlere odaklanmış durumda." dedi.

Haberin devamında Fransa'nın 300 milyarlık yatırımda "Zorluk yaşama riski olur mu?" diye sorarak, panik yapılmaması gerektiğini de öneriyor.

BORSASI

Macron'un beklenmedik bir şekilde erken seçim seçim kararı alması piyasaları da olumsuz etkilemiş ve Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma ünvanını kaptırmıştı.