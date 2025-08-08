Fransa ve Kanada'dan, İsrail'in Gazze'nin işgal planına tepkiler

Fransa, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi öngören planını “şiddetle kınadığını” açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabındaki paylaşımında, “Gazze’nin tamamen işgaline yönelik planı şiddetle kınıyoruz. Böyle bir adım, zaten felaket boyutunda olan durumu daha da ağırlaştıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’yi askeri olarak tamamen kontrol altına alma ve bölge halkını zorla yerinden etme girişimlerinin uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, bu planın İsrail’in güvenliğine hiçbir katkı sağlamayacağı ve iki devletli çözümün önemini koruduğu belirtildi.

KANADA: "YANLIŞ YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM"

Kanada Başbakanı Mark Carney de İsrail’in Gazze kentini işgal kararının “yanlış yönde atılmış bir adım” olduğunu söyledi. Ontario’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Carney, “Bu adım, sahadaki insani durumu iyileştirmeye yardımcı olmayacak, aksine esirlerin hayatını daha fazla riske atacaktır.” dedi. Kanada’nın ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısını yinelediğini belirten Carney, Hamas’ın Gazze’de gelecekte rol üstlenemeyeceğini de vurguladı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planı onaylamış, Başbakan Binyamin Netanyahu ise “Gazze’nin tamamını kontrol altına almak istediklerini” açıklamıştı.