Kanada Başbakanı Carney: Bir kopuşun ortasındayız, eski düzen geri gelmeyecek

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantılarının 56'ncısı, "Diyalog Ruhu" temasıyla Davos'ta başladı.

Toplantıya katılan liderler, düzenlenen basın toplantılarında da konuşmalarını gerçekleştiriyor.

Konuşma yapan isimlerden birisi olan Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel sisteme eleştirilerde bulundu.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Davos'ta yaptığı açıklamalar, "en çok konuşulanlar" arasına girdi.

Dünya medyasında itiraf olarak yorumlanan açıklamalarda Carney, eski düzenin bittiğini söyledi.

Kurallara dayalı düzenin sahte olduğunu da konuşması sırasında itiraf eden Carney, şöyle konuştu;

"GÜZEL BİR HİKAYE BİTTİ"

"Bugün, dünya düzenindeki kopuştan, 'güzel bir hikâyenin' bitişinden ve büyük güçler arasındaki jeopolitiğin artık hiçbir sınıra tabi olmadığı acımasız bir gerçekliğin başlangıcından söz edeceğim.

Ama aynı zamanda şunu da savunuyorum: Kanada gibi orta ölçekli güçler çaresiz değildir. İnsan haklarına saygı, sürdürülebilir kalkınma, dayanışma, egemenlik ve devletlerin toprak bütünlüğü gibi değerlerimizi yansıtan yeni bir düzen kurma kapasitesine sahiptirler. Daha az güçlü olanların gücü, dürüstlükle başlar.

"KURALLARA DAYALI DÜZEN AŞINDI"

Neredeyse her gün, büyük güç rekabeti çağında yaşadığımızı hatırlatıyoruz kendimize. Kurallara dayalı düzenin aşındığını. Güçlülerin istediklerini yaptığını, zayıflarınsa katlanmak zorunda kaldığını.

ULUSLARARASI HUKUKA YÖNELİK İTİRAF

Kurallara dayalı düzen hikâyesinin kısmen sahte olduğunu biliyorduk. Uluslararası hukukun, sanığın ve mağdurun kimliğine göre farklı bir titizlikle uygulandığını biliyorduk. Bu kurgu faydalıydı.

"PAZARLIKLAR ARTIK İŞLEMİYOR"

Çünkü Amerikan hegemonyasının sağladığı bazı ‘nimetler’ vardı. Bu yüzden vitrine tabelayı koyduk. Ritüellere katıldık. Söylem ile gerçeklik arasındaki uçurumu büyük ölçüde görmezden geldik. Bu pazarlık artık işlemiyor.

"BU GEÇİŞ DEĞİL, KOPUŞ"

Açık konuşayım: Bir geçişin değil, bir kopuşun ortasındayız. Entegrasyon, sizi tabi kılan bir kaynağa dönüştüğünde, karşılıklı fayda üzerinden entegrasyon yalanıyla yaşayamazsınız.”