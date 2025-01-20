Fransa yeni döneme hazırlanıyor: Avrupa Trump'a karşı dik durmalı

İHA

ABD'de Donald Trump'ın ikinci dönemi resmen başlıyor.

Daha seçim kampanyası döneminde dünyada köklü değişikliklere yol açacak vaatlerini sıralamaya başlayan Trump'ın ikinci dönemini ABD kadar dünya da merakla bekliyor.

Bu kapsamda Fransa'dan yeni bir açıklama geldi.

Fransa Başbakanı Francois Bayrou, Pau şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dolar, sanayi politikası üzerinden dünyadaki yatırımları kontrol ederek son derece baskıcı bir siyaset uygulamaya karar verdiğini söyledi.

"AVRUPA DİK DURMALI"

Bayrou, Fransa ve Avrupa'nın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ve politikalarına karşı dik durması gerektiğini söyledi.

Bayrou, "Eğer hiçbir şey yapmazsak, gelecekte egemenlik altına alınacağız. Ezileceğiz" dedi. Buna nasıl tepki verileceğinin Fransa ve Avrupa halkına bağlı olduğunu kaydeden Bayrou, "Avrupa olmadan hiçbir şey yapamayız" ifadesini kullandı.

MACRON DAVET EDİLMEDİ

Donald Trump, bugün yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olarak ikinci kez göreve başlayacak. ABD başkanlarının geleneksel yemin törenlerinden farklı olarak, törene Trump'ın yakın müttefikleri ve bazı rakiplerinin de aralarında bulunduğu yabancı liderler de katılacak.

En az 7 devlet başkanı ve başbakan ile 2 eski liderin davet edildiği törene yaklaşık 500 bin davetlinin katılması bekleniyor. Törene Trump'la yakın ilişkileri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron davet edilmezken, aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisi lideri Eric Zemmour katılacak.