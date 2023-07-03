Fransa'da 17 yaşındaki Nael'in öldürülmesinin ardından ülke savaş alanına döndü Gencin polis kurşunuyla hayatını kaybettiği ülkeden yıkım görüntüleri kayıtlara geçti. Macron devreye girerken, Fransa'da son gece kayıtlara geçen gözaltı sayısı belli oldu.

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Fransa'da 17 yaşındaki Nae M, polis kurşunuyla öldürüldü.

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan olay sonrası söz konusu ülke adeta savaş alanına döndü.

Başkent Paris, Lyon ve Marsilya başta olmak üzere birçok şehirde sokaklara çıkanların eylemleri, talan ve yağma olaylarıyla sonuçlandı.

Macron tansiyonu düşürme peşinde

Tansiyonu düşürmek isteyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin sağlanması konusunda talimat verirken, bunun için "her şeyin yapılmasını" istedi.

157 eylemci gözaltında

Fransa basınından Le Monde, tutuklamaların sayısının, pazardan pazartesiye keskin bir şekilde düştüğünü yazdı. Fransa İçişleri Bakanlığı, bir gecede gözaltına alınanların sayısını 157 olarak güncelledi.

Yangını söndürmeye çalışan itfaiyeci öldü

İsyanlar sırasında yanan araçları söndürmeye çalışan bir itfaiyeci öldü. Can kaybına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ölen itfaiyecinin 24 yaşında olduğunu ve başkentin kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde bulunan yer altı otoparkında çıkan yangında öldüğünü söyledi.

Çatışmalar devam etti

Bununla birlikte pazar gününden pazartesi gününe kadar olan geceye, özellikle Chaudron, Camelias ve Trinite bölgelerinde isyancılar ve polis arasında yeni çatışmalar damgasını vurdu.

Önceki gece olduğu gibi polis ve jandarmalar, akşam saatlerinde yine hedef alındı. Güvenlik güçlerine çakıl taşları, şişeler, molotof kokteylleri ve havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Çöp kutuları ve araçlar ateşe verildi.

Belediye başkanlarından halka çağrı

Saint-Denis Belediye Başkanı Ericka Bareigts, Reunion Valisi Jerome Filippini ile birlikte polis merkezine giderek mücadeleleri için kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Belediye başkanları, halkı ve seçilmiş yetkilileri pazartesi günü öğle saatlerinde tüm belediye binaları önünde toplanmaya çağırdı.