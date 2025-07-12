Fransa'da 3 milletvekili siyasetten men edildi

Fransa’da seçim şeffaflığı ve siyasi etik tartışmaları yeniden gündemde.

Anayasa Konseyi, 2024 genel seçimlerinde mali usulsüzlük yaptığı belirlenen üç milletvekili hakkında tarihi bir karar verdi.

Jean Laussucq, Stephane Vojetta ve Brigitte Bareges'in milletvekillikleri düşürüldü.

SİYASETTEN MEN CEZASI

Vekillerin haklarında 1 yıl süreyle siyasetten men kararı alındı.

Bu karar, 2025 yılı itibarıyla yürürlükte olup, ilgili vekillerin temsil ettiği üç ayrı seçim bölgesinde yeniden sandık kurulmasını zorunlu hale getirdi.

Kararın gerekçesi ise Konsey tarafından ayrıntılı biçimde kamuoyuyla paylaşıldı.

YOLSUZLUKLAR BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet İçin Birlikte grubundan Stephane Vojetta’nın kampanya harcamalarında özellikle ulaşım faturalarında ciddi tutarsızlıklar olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet İçin Sağcılar Birliği’nden Brigitte Bareges'in ise Montauban Belediye Başkanı sıfatıyla görev yaptığı sırada, belediye personelini kampanyasında çalışıyormuş gibi gösterdiği ve bu kişiler adına sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı.

Jean Laussucq’un ise kampanya masraflarını kişisel banka hesabından ödediği, bu harcamaların büyük kısmının üçüncü şahıslarca finanse edildiği belirlendi.

EN SERT TEPKİLERDEN BİRİ

Anayasa Konseyi’nin aldığı karar, Fransız siyasetinde "mali etik" ilkelerinin ihlaline karşı verilen en sert tepkilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kamu fonlarının seçimlerde kullanımı ve kampanya finansmanında şeffaflık, 2025 Fransa’sında siyasi gündemin ön sıralarına yeniden taşındı.