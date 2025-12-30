Gazze'nin tek hayvan barınağının çalışanları yemeklerini hayvanlarla paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların unutulan kurbanları olan hayvanlarla, Gazze'nin tek hayvan barınağı olan Sulala ilgileniyor.

İki yıl boyunca yağan bombalara ve ekipman, yiyecek, ilaç eksikliğine rağmen işlevsel kalmaya devam eden Sulala Hayvan Barınağı; kediler, köpekler, eşekler ve atlar gibi birçok aç ve yaralı hayvana bakıyor.

DOĞAÇLAMA İLAÇLAR KULLANILIYOR

NBC'nin haberine göre, Gazze'deki sayılı veterinerlerden biri olan Doktor Hossam Mortaja, malzemeleri tükendiğinde tarihi geçen veya insanların kullanımı için üretilen ilaçlarla doğaçlama tedaviler uygulamak zorunda kalıyor.

"HAYVANLAR DA ACI ÇEKİYOR"

50'ye yakın köpek ile 70'e yakın kediyi barındıran organizasyonun doktoru Mortaja, gazeteye verdiği demeçte, "Hayvanlar da insanlar gibi acı çekiyor, korkuyu hissediyor hatta kasılma bile yaşıyorlar." şeklinde konuştu.

YEMEKLERİNİ HAYVANLARLA PAYLAŞTILAR

Kıtlığın en kötü olduğu şartlar altında çalışanların; pirinç, makarna ve ton balığı gibi yemekleri hayvanlar ile paylaştığı bildirildi.

Sulala Hayvan Barınağı'nı 2006 yılında kuran Said el-Aar konuya dair, "Size güvenen bir hayvanın gözlerine bakarak yemeğinizi paylaşmadan yiyemezsiniz." dedi.

VETERİNERLERDEN BİRİNİ İSRAİL ORDUSU ÖLDÜRDÜ

Sulala ile çalışan Veteriner Muath Talat Ebu Rokba'nın Ekim ayında, ateşkese rağmen İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü söylendi.

Sulala, veterinerin olay sırasında İsrail'in kontrolündeki bölgeye yakın bulunan evinin kalıntılarını ziyaret ettiğini bildirdi.

Sulala gönüllüsü Annelies Keuleers, Ebu Rokba için, "Onu kaybetmeyi kelimelere dökemeyiz, birçok yönden yeri doldurulamaz bir insandı." ifadelerinde bulundu.

TEHLİKE ALTINDA ÇALIŞIYORLAR

"Said ve çocukları tahliye sırasında geride bırakılan ve aç kalan hayvanları alabilmek için çok kez tehlikeli durumlarda kaldılar." diyen Keuleers, "Kimseden bir, bir buçuk gün boyunca hiç haber alamadığım zamanlar oldu. Ve ölüp ölmediklerini, bombalanıp bombalanmadıklarını bilememek çok korkutucuydu." sözlerini ekledi.

Organizasyonu hassas bir ateşkesin yürürlüğünde hayvanlar için çalışmaya devam eden Said el-Aar, "Onlar da korku ve dehşet içinde yaşıyor, tıpkı bizim gibi." dedi.