Fransa'da Bakanlar, emeklilik reformu protestoları nedeniyle uyarıldı: Ortalıkta görünmeyin Çalışma Bakanı Dussopt, "Gerekmesi halinde halkın arasına çıkmamız istendi" dedi. Dussopt, göstericilerle saatlerce mücadele eden polislerin tükenme aşamasında olduğuna dikkati çekti.

AA & Ensonhaber

Fransa'da Ulusal Meclis'ten oylamasız geçen emeklilik reformu ve sonrasında şiddetlenen protestolar, ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin savunduğu düzenlemeyle emeklilik yaşı, 62'den 64'e çıkarılacak.

Hükümet reformda kararlı ve geri adım atmayacağını açıkladı.

Talimat verildi: Ortalıkta görünmeyin

Tehlikeli anlara sahne olan Fransız sokaklarına işaret eden Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, bakanlara "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri" talimatının verildiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yoğun şekilde sokaklarda organize olduğunu belirten Dussopt, Fransız kamu radyosu France Inter'e reform karşıtı gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

"Gerektiğinde halkın arasına çıkacağız"

"Yalnızca gerektiğinde halkın arasına çıkmamız istendi." ifadesini kullanan Fransız Bakan, kolluk kuvvetlerinin görev yapmasına öncelik verildiğini kaydetti.

"Polisler tükenme aşamasında"

Talimatın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mı ya da Başbakan Elisabeth Borne'dan mı geldiğine ilişkin yorum yapmayan Dussopt, polisin şiddet eylemleriyle saatlerce mücadele etmekten tükenme aşamasına geldiğini anlattı.

Muhalefeti eleştirdi

Dussopt, hükümetin Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın bir maddesine dayanarak emeklilik reformunu geçirme kararına tepki gösteren muhalefeti eleştirerek, bu maddenin daha önceki hükümetlerce de devreye alındığını söyledi.

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"Rus ruleti oynamıyoruz"

Yasa tasarısının sendikalarla dört aylık istişare ve Parlamento'da 175 saat tartışıldıktan sonra kabul edildiğini belirten Fransız Bakan, şöyle dedi:

Böyle bir reformla Rus ruleti oynamıyoruz. Ulusal Meclis'te oylamaya sunmak için her şeyi yaptık. Bu, madde (49/3) tarihimizde 100 kez kullanıldı.

Fransa'da emeklilik reformu çalkantısı

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor.

Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.