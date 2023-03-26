Fransa, emeklilik reformunda geri adım atmayacak Avrupa ülkesindeki hükümet, protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı. Hükümet Sözcüsü Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği olmayacak" dedi.

AA & Ensonhaber

Paris yönetimi, tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçme niyetinde değil.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçmesini istediği ve Ulusal Meclis'te oylama yapılmaksızın onaylanan tasarı, emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasını öngörüyor.

Şiddetli protestolar patlak verdi

Halihazırda devam eden protesto gösterileri, bu kararın ardından şiddetlendi. Başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte ortalık savaş alanına döndü.

Gösteriler devam ederken, Fransız hükümetinden gerilimi tırmandırması muhtemel bir açıklama daha geldi.

Hükümet: Geri adım yok

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız Journal De Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte, protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti.

"Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz." ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapacağı bir yol haritasıyla devam edeceğini vurguladı.

"Emeklilik reformu, reformun emekliliği olmayacak"

Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek." yorumunu yaptı.

"Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek"

Fransa'da gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, şöyle dedi:

Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak.

Fransa yangın yerine döndü

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor.

Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.