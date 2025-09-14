Fransa'da bedava tavuk ve pilav izdihamı

Paris’te dün yeni açılan bir restoranın bin adet tavuk ve pilav menüsünü ücretsiz dağıtacağını duyan yaklaşık 3 bin kişi restoran önünde toplandı..

Restoran, beklenenin üstünde bir kalabalığın toplanması üzerine güvenlik nedeniyle etkinliği iptal etti..

5 GÖZALTI

Etkinliğin iptal edilmesine rağmen kalabalık uzun süre dağılmazken, bazı kişiler polise taş ve çeşitli cisimler fırlatarak gerginliği artırdı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer; 2 kişinin hırsızlık, 3 kişinin ise polise saldırı suçundan gözaltına alındığını açıklayarak, çıkan olaylarda yaralanan olmadığını ifade etti.

Restoran yönetimi ise, yaptığı açıklamada ücretsiz bin menü sözünün ilerleyen günlerde yerine getirileceğini ve yeni tarihin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti.