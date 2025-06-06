Fransa'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

AA
Fransa'nın Marne vilayetine bağlı Reims kentinde bir binada çıkan yangın can aldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Croix-Rouge Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında, gece saatlerinde yangın çıktı.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
Binanın üst katlarına doğru hızla yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi hafif yaralandı.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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