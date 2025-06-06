Fransa'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
AA

Fransa'nın Marne vilayetine bağlı Reims kentinde bir binada çıkan yangın can aldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Croix-Rouge Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında, gece saatlerinde yangın çıktı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Binanın üst katlarına doğru hızla yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi hafif yaralandı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Burak Polat
Editor