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Fransa'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti Reims kentinde gece saatlerinde bir binanın 4. katında çıkan yangın sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de hafif yaralandı.