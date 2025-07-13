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Fransa'da bir suçlu tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti

Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi’nde bir mahkumun, tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak cezaevinden firar ettiği bildirildi.

DHA DHA
13.07.2025 15:27
Fransa'da bir suçlu tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti

Avrupa'da bir hükümlünün kaçmak için kullandığı yöntem 'yok artık' dedirtti. 

Fransa’da bir hükümlünün, hapis cezasının infazının tamamlanmasının ardından hapishaneden tahliye olan bir başka hükümlünün valizinde cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

20 yaşındaki mahkumun, cuma günü ülkenin güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi’nden firar ettiği açıklandı.

EŞYALARIN ARASINA GİZLENMİŞ

Yetkililer, firarinin tahliye olan arkadaşının eşyaları arasına gizlendiğini ifade etti.

Ceza infaz kurumu, olayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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