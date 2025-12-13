Fransa'da bir sürücü fren yerine gaza basınca kendini havuzda buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa’da yerel basına yansıyan bilgilere göre, aracını kapalı yüzme havuzunun bulunduğu alana park etmeye çalışan sürücü, pedalları karıştırdı.

Fren yerine gaza basılmasıyla otomobil hızla ilerleyerek cam duvarı kırdı ve havuzun içine daldı.

O anları anlatan cankurtaran, şiddetli bir çarpma sesi duyduklarını belirterek, “Araç sete çarptıktan sonra inanılmaz bir hızla cam duvarın tam ortasından geçti. İki şerit çizgisini birden aştı” dedi.

ANNE VE KIZI DA ARAÇLA BİRLİKTE HAVUZA DALDI

Kazanın ardından otomobil kısa sürede suya battı. Araçta bulunan 38 yaşındaki anne ile küçük kızı mahsur kaldı.

Sürücünün otomatik vitesli araç kullanmaya alışkın olmadığı ve bu nedenle pedalları karıştırdığı öğrenildi. Cankurtaranlar ve havuzdaki yüzücüler, hızlı bir müdahaleyle anne ve kızını araçtan çıkardı.

Kurtarma anlarını aktaran cankurtaran, “Karanlık bir aracın içinde görüş çok zordu. Genç bir yüzücüyle birlikte el yordamıyla ilerledik. Küçük kız emniyet kemeriyle bağlıydı, ancak sonunda yüzeye çıkarmayı başardık. En sevindirici olan, ne annenin ne de çocuğun su yutmamasıydı” ifadelerini kullandı.

KAZA ESNASINDA HAVUZ DOLUYDU

Kaza sırasında havuzda yaklaşık 20 kişinin yüzdüğü bildirildi. Otomobilin mucize eseri kimseye çarpmadığı, yalnızca bir yüzücünün kaşına cam kırığının isabet ettiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.