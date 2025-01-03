Fransa’da cezaevinde rehine krizi: Mahkum 5 kişiyi rehin aldı

DHA
Fransa’nın güneyindeki Marsilya yakınlarında bulunan Arles Cezaevi'nde bir mahkum, bir cezaevi çalışanı ve 4 sağlık personelini rehin aldı.
Olay yerine özel harekat birimi RAID sevk edildi.
"4 SAĞLIK ÇALIŞANI VE BİR CEZAEVİ GÖREVLİSİ REHİN TUTULMAKTA"
Adalet Bakanı Gerald Darmanin açıklamasında, “Arles'daki merkezi cezaevinde 4 sağlık çalışanı ve bir cezaevi görevlisi de dahil olmak üzere 5 kişi rehin tutulmaktadır. Bununla başa çıkmak için tüm kaynakları seferber ettik. Durumun gelişimini gerçek zamanlı olarak takip ediyorum.” dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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