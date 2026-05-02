Yunanistan'la silah anlaşmazlığı yaşayan Ukrayna'nın tercihi Türkiye oldu

Türkiye'nin savunma sanayiinin uluslararası arenada değer görmesi Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor.

Havada, denizde ve karada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine onlarca teknolojik silah girmesi, birçok silahın yabancı ülkelere ithalatının başlaması, Yunan kamuoyunda endişe ile takip ediliyor.

YUNANİSTAN, UKRAYNA'DAN İNSANSIZ DENİZ ARACI İSTEDİ

Özellikle Ege'deki sorunlar üzerinden hava ve denizde Türkiye'nin etkinliğine yetişmek için bir dizi atılım için harekete geçen Yunan yönetimi, Ukrayna'nın kapısını çaldı.

Rusya ile savaşında özellikle drone ve insansız deniz aracı konusunda önemli gelişim kaydeden Ukrayna ile ortak üretim bahanesi ile insansız deniz aracı edinmek isteyen Yunanistan'ın karşısına yine Türkiye çıktı.

UKRAYNA ARAÇLARIN KULLANIMINDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTEDİ

Ukrayna ile yapılan son görüşmede, anlaşma konusunda derin anlaşmazlıklar yaşandı.

Ekathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan, Ukrayna'nın, teslim edeceği insansız deniz araçlarının bir savaş durumunda kullanımında söz sahibi olma talebini kabul etmedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KORUMAK İSTEDİLER

Gazete, görüşmeleri çıkmaza sürükleyen talebin nedenini ise Türkiye olarak gösterdi.

Söz konusu haberde, "Ukrayna'nın bu konudaki tutumuna dair kamuoyuna açık bir açıklama yapılmamış olsa da, meselenin Kiev'in Türkiye ile korumaya çalıştığı dengeyle bağlantılı olduğu yaygın olarak düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE TERCİH EDİLEN BİR ORTAK"

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında etkinliğine dikkat çekilen haberde, Ukrayna'nın Yunanistan'a nazaran Türkiye'nin daha tercih edilebilir bir ortak olarak görüldüğünün altı çizildi.

Haberde bu kapsamda şu ifadelere yer verildi:

“Karadeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip NATO üyesi ve Montreux Sözleşmesi uyarınca daimi deniz varlığı haklarına sahip olan Türkiye, Kiev tarafından tercih edilen bir ortak olarak görülüyor.”