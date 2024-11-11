Fransa'da çocuklarını vahşice öldürüp çıplak şekilde sokağa çıktı: Dans edip şarkı söyledi

Haber Merkezi

Fransa'ya bağlı Guadeloupe'da, mide bulandıran bir olay gerçekleşti.

Doğum yaptıktan sonra akıl sağlığını kaybeden bir kadın, 4 yaşında ve 13 aylık olan iki çocuğunu evde öldürdü.

Bununla da yetinmeyen kriz halindeki anne, çocuklarının kafalarını keserek küvete bıraktı.

Daha sonra evden çıkan anne, bir daha bulunamadı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

İşten dönen baba ise eve geldiğinde karşılaştığı korkunç manzara sonrası durumu polise haber verdi.

La Parisien'de bulunan habere göre; polis ekipleri, katil anneyi aramak için çalışma başlattı.

ÇIPLAK HALDE DANS EDİP ŞARKI SÖYLEDİ

Sainte-Rose yerleşim yeri civarında aranan anne, çıplak halde sokaklarda dans edip şarkı söylerken bulundu.

Uyarıları dinlemeyen ve ilginç hareketlerine devam eden anne, elektroşok cihazı ile etkisizleştirilerek yakalandı.

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Gözaltına alınan anne, polis ekiplerinin akıl sağlığını yetersiz bulması nedeniyle cezai ehliyetinin bulmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Çocuk cinayetlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise katil annenin akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi.

ÇOCUKLARINI KÖR BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Cinayet mahalline de giden polisler, annenin küçük çocukları öldürmek için kullandığı "kör bıçağı" da buldu.

İki kurbanın babasının danışmanlık ve destek aldığı, şok nedeniyle acil servislerin olay yerinde tedavi sağladığı anlaşıldı.