Fransa'da Danıştay, Le Pen’in siyasi yasak kararına yaptığı itirazı reddetti

Fransa Danıştayı, yolsuzluktan hüküm giyen Ulusal Birlik (RN) Partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen’in hakkındaki siyasi yasağın derhal yürürlüğe girmemesi için yaptığı itirazı değerlendirdi.
Yapılan inceleme sonucunda Danıştay, Le Pen’in talebini reddederek yasağın uygulanmasına devam edilmesine karar verdi.
YOLSUZLUKTAN HÜKÜM GİYDİ
Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin euro para cezasına hükmetti.
HAPSE GİRMEYECEK
Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etti.
AİHM'DEN DE RET ALDI
Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz'da reddetmişti.