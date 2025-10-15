Fransa'da Danıştay, Le Pen’in siyasi yasak kararına yaptığı itirazı reddetti Yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıl süreyle siyasetten men edilen Marine Le Pen’in yasağın hemen uygulanmaması yönündeki başvurusu, Danıştay tarafından kabul görmedi ve reddedildi. Le Pen, daha önce AİHM'den de sonuç alamadı.