İsrail zulmü canlı yayında: Kız çocuğunun çığlıkları yürekleri yaktı

İsrail Gazze'de, 7 Ekim 2023 tarihinde başladığı saldırılarını ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle sürdürüyor.

Taciz ve baskınlarına devam eden İsrail askerlerinin son baskını da canlı yayında gerçekleşti.

CANLI YAYINDA BASKIN

TikTok'ta canlı yayın açan Filistinli bir baba, bu sırada eve baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından darbedildi.

Babasının İsrail askerleri tarafından darbedildiğine şahit olan küçük kız çocuğunun korku dolu çığlıkları ise canlı yayın esnasında kaydedildi.

GAZZE'DE İSRAİL SALDIRILARI

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.