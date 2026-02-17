Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merkezi Paris’te bulunan Arap Dünyası Enstitüsü (IMA), ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Fransız devletinin teklifi doğrultusunda Legendre’in önce yönetim kurulu üyeliğine atandığını, ardından da oy birliğiyle başkan seçildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika ve Orta Doğu danışmanlığını yürüten deneyimli diplomat Legendre, IMA tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

Legendre, basına yaptığı açıklamada, “Benim görevim bu kuruma sükunet getirmek. Başkan Lang, bu kurumun bütünlüğünü korumak için istifasını sundu.” ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu üyelerinin Lang’ın istifasını beklediğini belirten Legendre, kamuoyunun IMA’ya yeniden güven duyması için kapsamlı bir yol haritası hazırlanması gerektiğini vurguladı.

İSMİ EPSTEIN BELGELERİNDE 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Lang’ın ismi, ABD’de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin yayımlanan belgelerde 600’den fazla kez geçti.

Belgelere göre Lang, Epstein’e Paris’te kültürel geziler önerdi, Epstein ise Nisan 2017’de Lang’a Fas’a gitmesi için özel uçağını tahsis etti. Ayrıca bazı e-postalarda Lang’ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein’e sorular yönelttiği görüldü.

MALİ SUÇ SORUŞTURMASI

Fransa Ulusal Mali Savcılığı, 6 Şubat’ta Lang ve kızı Caroline Lang hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ön soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında IMA dahil çeşitli adreslerde polis araması gerçekleştirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, iddiaların ardından IMA başkanlığı için yeni bir isim arayışına girmişti. 2021-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görev yapan Legendre’in atanmasıyla birlikte, Enstitü’de kriz sonrası yeni bir dönemin başladığı değerlendiriliyor.

Lang, 7 Şubat’ta başkanlık görevinden resmen istifa etmişti.