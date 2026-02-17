Gazze'de ateşkes sonrası ilk teravih namazı kılındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok Arap ülkesinde olduğu gibi Gazze’de de ramazan yarın başlıyor.

İki yılı aşkın süredir devam eden bombardımanın ardından, 2 milyondan fazla Filistinli, zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşansa da geniş çaplı saldırılar olmadan ramazanı idrak etmeye hazırlanıyor.

ENKAZ VE ÇADIRLAR ARASINDA TERAVİH

Gazzeliler, İsrail saldırılarında yıkılan ya da ağır hasar gören camilerin bulunduğu alanlarda ve kurulan çadır mescitlerde ilk teravih namazı için bir araya geldi. Önceki yıllarda cami avlularını ve meydanları dolduran kalabalıkların yerini, sınırlı sayıdaki ibadet alanında toplanan cemaat aldı.

Gazze kentinin simgelerinden, yaklaşık 1400 yıllık geçmişe sahip Büyük Ömeri Camisi’nde de kısmen yıkılmış bölümlere rağmen teravih namazı eda edildi.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi sakinlerinden Muaviye Cemal Keşku, “Allah’a şükürler olsun ki Büyük Ömeri Camisi’nde teravih kılma fırsatı bulduk” dedi. İsrail saldırıları nedeniyle iki yıldır bu camide teravih namazı kılamadıklarını belirten Keşku, “Büyük Ömeri Camisi Gazze’deki tarihi eserlerden biridir. Tüm Gazzeliler bu camide namaz kılmanın hasretini çekiyor. İki yıldır burada namaz kılmaktan mahrum bırakılmıştık” ifadelerini kullandı.

“Her gün ölüyorduk” diyen Keşku, bu ramazanda camide teravih kılabilmenin sevincini kelimelerle anlatamayacağını söyledi.

YIKILAN CAMİLERİN ENKAZINDA SAF TUTULDU

Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi’nde yıkılan el-Kenz Camisi’nin enkazında da açık havada namaz için saflar oluşturuldu. Güneydeki Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde bulunan En-Necat Mülteci Kampı’nda kurulan büyük çadır mescidinde de ilk teravih namazı kılındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 835 cami tamamen yıkılırken, ayakta kalanların büyük kısmı da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana düzenlenen saldırılarda 603 kişinin hayatını kaybettiği, 1618 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 63 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 726’ya ulaştı.