Fransa'da evsiz çocukların sayısı artıyor Fransa'da gündeme gelen barınma sorunu derinleşirken, sokaklarda yaşayan çocuk sayısı son dört yılda yüzde 120 arttı.

AA

Fransa'ya dair araştırmaları yayınlayan Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ülkede evsiz çocukların sayısının 2 bini aştığını ortaya koydu.

UNICEF Fransa, evsiz çocuk sayısında 2 bin sınırının ilk kez aşıldığını ve bunun "endişe verici" olduğunu bildirdi.

2020 yılında 927 olan evsiz çocuk sayısı, dört yılda yüzde 120 arttı.

Bu artışın ardından, bu yıl sokaklardaki 2 binden fazla çocuğun 467'sini üç yaş altı grup oluşturdu.

"BU ARTIŞ BİR TRAJEDİDİR"

FAS Başkanı Pascal Brice, hükümetin 2022 yılında bu durumu düzeltmek için bir taahhütte bulunduğunu ancak hala bir çözüm bulunamadığını dile getirdi.

UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, "Evsiz çocukların sayısındaki durmak bilmeyen artış bir trajedidir. Barometremiz altıncı kez, Fransa'nın, onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve durumun sürekli kötüleştiğini ortaya koyuyor” dedi.

OLİMPİYATLAR BAŞLADI, EVSİZLER FARKLI NOKTALARA İTİLDİ

UNICEF Fransa ve FAS, Fransa’da kurulacak yeni hükümetin öncelikleri arasında çocukların olması gerektiğini dile getirerek Ocak 2024'ten bu yana söz verilen barınma yerlerinin sayısının derhal arttırılmasını istedi.

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde başkent ve çevresindeki evsizler kalıcı bir barınma imkanı sağlanmadan ülkenin farklı noktalarına itilmişti.

Binlerce evsizi etkileyen bu durum insan hakları kuruluşları ve göçmen dernekleri tarafından eleştirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)