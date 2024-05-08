Fransa'da Filistin çağrısı: Devlet olarak tanıyalım Ülkedeki 27 milletvekili, Paris hükümetine seslenerek Filistin devletini tanımaları gerektiğini vurguladı.

AA

Filistin'in devlet olarak tanınmasıyla ilgili Fransa'dan çağrı yapıldı.

Avrupa ülkesindeki 27 milletvekili, hükümetin Filistin devletini tanıması gerektiğini söyledi.

Yeşiller partisi milletvekili Sabrina Sebaihi, X sosyal medya hesabından, Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu üyesi 27 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı ortak mektubu paylaştı.

İki devletli çözüm mesajı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi ve "Avrupa Birliği'nin (AB) arkasındaki itici güç" olan Fransa'nın, barış için çalışma sorumluluğu olduğu belirtilen mektupta, "çatışmalara son verecek ve iki devletli çözümün önünü açacak diplomatik sürecin" yeniden başlatılması gerektiği kaydedildi.

15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından sunulan, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısının daimi üye ABD'nin "hayır" oyu kullanmasıyla reddedilmesine değinilen mektupta, Fransa'nın "diplomatik tutumuna sadık kalarak" karar lehinde oy kullandığı hatırlatıldı.

Paris'e 'Filistin devletini tanıyın' dediler

Filistin'in basit bir "üye olmayan gözlemci devlet" olarak kalmaması ve BM'nin tam üye devleti olarak tanınmasının ve uluslararası toplumun barış yolunda ilerleyebilmesindeki öneminin vurgulandığı mektupta, Fransa hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısı yapıldı.

Mektupta, söz konusu karar tasarısının uygulanması talep edilerek, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)