Melike Şahin hamile! Sahnede anne olacağını açıkladı

'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi hit şarkılarıyla bilinen Melike Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

Anne olacağını duyuran 37 yaşındaki şarkıcı, müjdeli haberi ilk kez İstanbul konserinde sevenleriyle paylaştı.

"İYİ SAKLADIM"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şahin, son paylaşımıyla takipçilerine büyük sürpriz yaptı. Melike Şahin, verdiği pozlarla hamile olduğunu açıkladı. Şahin'in bebek müjdesine takipçilerinden tebrik mesajı yağdı. Melike Şahin, hamilelik haberini verirken " İyi saklamışım ama değil mi?" dedi.

