Fransa'da güç kazanan Le Pen: Mültecileri evlerine göndereceğiz Aşırı sağcı Le Pen, Fransız halkının günlük sorunlarını ele almayı bildiklerini söyledi. Le Pen, göçmenleri geri göndereceklerinin sözünü verdi.

ensonhaber.com

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa, çarpıcı sonuçlara sahne oldu. İpi eline alan Le Pen, göçmen karşıtı mesajlar verdi.

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), yüzde 31,50 oy oranına ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans partisi ise yüzde 15,2 oranında kalarak ikinci oldu.

Mültecileri geri gönderme sözü verdi

Bu sonuç, Macron'un parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı almasına yol açtı.

Sonuçları değerlendiren Le Pen, hiç kimseyi ayırt etmeden mültecilerin tamamını evlerine göndereceklerinin sözünü verdi.

"Fransız halkının günlük sorunlarını ele almayı başardık"

"Fransız halkının gücüne hazırız, bize güvenin." diyen Le Pen, partisinin Fransa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini savundu.

Le Pen, parti olarak göç, yaşam maliyeti, güvensizlik duygusu gibi Fransız halkının günlük sorunlarını ele almayı başardıklarının altını çizerken, "Halk oy verdiğinde yine halk kazanır." dedi.

'Büyük bir alternatif güce dönüştük' mesajı verdi

Marine Le Pen'e göre, oluşan söz konusu tablo, Fransa'da Ulusal Birlik hareketini "büyük bir alternatif siyasi güç olarak" konumlandırıyor.

"Bizi durdurmak çok zor"

Öte yandan RN Senatörü Aymeric Durox, "Artık bizi durdurmak çok zor olacak. Artık her yerdeyiz." ifadesini kullandı.

"Artık bizim için imkansız olan hiçbir kale yok." diye konuşan Durox, "Hayatın her alanından, her meslekten seçmenlerimiz var." vurgusu yaptı.

"Macron zayıfladı: Kitlesel göçle mücadele edeceğiz"

Avrupa seçim kampanyasını yöneten 28 yaşındaki RN Başkanı Jordan Bardella, Fransız vatandaşlarının değişim isteği gösterdiğini söyledi ve ekledi: