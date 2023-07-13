Fransa'da hızlı modayla mücadele: Eski kıyafetini tamir ettirene para verilecek Avrupa ülkesinde tüketim alışkanlıklarını yeniden düzenlemek üzere radikal bir karara imza atıldı. Eski kıyafetini ya da ayakkabısını onartana 6 ila 25 euro arasında geri ödeme yapılacak.

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Tahminlere göre, Fransa'da her yıl 700 bin ton giysi çöpe atılıyor.

Hızlı moda ile mücadele etmek isteyen Fransız hükümeti, israfı azaltmak için onarılacak ürünler kapsamında ödeme yapacak.

Tamir masraflarına destek ödemesi

Fransa'da yaşayanlar, ekim ayından itibaren kıyafet ve ayakkabı tamir masraflarını 6 ila 25 euro arasında geri talep edebilecek.

Ekolojik Dönüşümden Sorumlu Devlet Bakanı Berangere Couillard, onarım kapsamında ödeyecekleri tutarın, hükümetin önümüzdeki beş yıl için ayırdığı 154 milyon euroluk fondan karşılanacağını söyledi.

Couillard, tüm dikiş atölyelerini ve ayakkabıcıları programa katılmaya davet ederken, "Amaç, onarım yapanlara destek olmak." dedi.

Kişi başına satılan tekstil ürünü 10,5 kilo

Dünya çapında her yıl 100 milyardan fazla tekstil ürünü satılıyor. Fransa'da bu, kişi başına yılda yaklaşık 10,5 kiloya tekabül ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, Fransa'da giyim ve tekstil mağazaları, ürünlerde kullanılan malzeme ve üretildiği ülke gibi bilgileri etiketlerde belirtmek zorunda.

Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele

Tüketicileri giysileri tamir etmeye, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye teşvik eden önlemler, ayrıca ev aletlerini de tamir ettirenlere ikramiyeler sunan benzer bir planın ardından hayata geçiriliyor.

İklm değişikliğiyle mücadele kapsamında Fransa, atıkları azaltmak, doğal kaynakları korumak ve biyoçeşitliliğe verilen zararı sınırlamak için ev eşyalarına ilişkin üretim yöntemlerini ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlayan yasayı 2020'de çıkardı.