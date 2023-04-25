Fransa'da kayakçının derin yarığa düşme anı Kendini bir anda derin yarığa düşerken bulan kayakçının yaşadıkları kameraya yansıdı.

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Geçtiğimiz günlerde Nepal'de yarığa düşen ve donmuş halde bulunan Hint dağcı Anurag Maloo'nun yaşadıklarına benzer bir görüntü ortaya çıktı.

Bir grup kayakçı, Fransa'da yaptığı kayağı vücut kamerasıyla kaydediyordu.

Buzuldaki derin yarığa düştü

Olacaklardan habersiz ilerleyen kayakçılardan biri, kendini La Girose buzulundaki derin yarığa düşerken buldu.

Korku dolu anlar kamerada

Yarığa düşerken kamera da kayıttaydı. Korku dolu anlar anbean görüntülendi.

Mucizevi bir şekilde tutunarak daha fazla düşmekten kurtulan kayakçı, 20 dakika sonra başarılı bir şekilde, yara almadan kurtarıldı.