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Geçtiğimiz günlerde Nepal'de yarığa düşen ve donmuş halde bulunan Hint dağcı Anurag Maloo'nun yaşadıklarına benzer bir görüntü ortaya çıktı.
Bir grup kayakçı, Fransa'da yaptığı kayağı vücut kamerasıyla kaydediyordu.
Buzuldaki derin yarığa düştü
Olacaklardan habersiz ilerleyen kayakçılardan biri, kendini La Girose buzulundaki derin yarığa düşerken buldu.
Korku dolu anlar kamerada
Yarığa düşerken kamera da kayıttaydı. Korku dolu anlar anbean görüntülendi.
Mucizevi bir şekilde tutunarak daha fazla düşmekten kurtulan kayakçı, 20 dakika sonra başarılı bir şekilde, yara almadan kurtarıldı.