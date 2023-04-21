Nepal'de yarığa düşen Hint dağcı Anurag Maloo, donmuş halde bulundu 300 metrelik yarığa düşen Maloo'ya güçlükle ulaşıldı. Babası, "Aşağı inerken kaydı" derken, ölümle burun buruna gelen dağcının görüntüleri ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Nepal'deki Annapurna Dağı'nda trajik bir olay yaşandı.

Hint dağcı Anurag Maloo, metrelerce derinlikteki yarığa düştü.

Katmandu merkezli Seven Summit Treks isimli keşif organizasyonundan Thaneswar Guragai, Maloo'nun kurtarılarak Pokhara şehrindeki hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

300 metrelik yarığa düştü

Dünyanın en yüksek 10. dağı Annapurna'daki 300 metrelik yarığa düşen ve güçlükle kurtarılan Maloo'nun sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

"Aşağı inerken kaydı"

Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) üyesi Amit Chowdhury, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yarık daha sıcak olur ve rüzgardan iyi korur. Yani ağır bir şekilde yaralanmamışsa, yarıktan sağ çıkması alışılmadık bir durum değil." ifadesini kullandı.

"Canlı bulundu"

Maloo'nun babası Om Prakash, Indian Express gazetesine "Aşağı inerken kaydı ve Kamp 3 ile Kamp 2 arasındaki bir yarığa düştü." dedi.

Maloo'nun kardeşi Sudhir, "Canlı bulundu. Kritik durumdayken hastaneye kaldırıldı ama hâlâ canlı." şeklinde konuştu.

Kuzey İrlandalı dağcının ölümü

Aynı dağda pazartesi günü Kuzey İrlandalı dağcı Noel Hanna hayatını kaybetmişti.

Hint dağcı Baljeet Kaur ise hastalanmış, ancak geceyi zorlu koşullarda ve şişelenmiş oksijen takviyesi olmadan geçirmesine rağmen mucizevi şekilde hayatta kalmıştı.

Henüz bulunamayan rehberler

Dünyanın en yüksek dağı Everest'te geçen hafta ana kampın hemen üzerinde bulunan 50 metre derinliğindeki yarığa düşen (dağ rehberi) üç şerpanın ise hâlâ kayıp olduğu biliniyor.

Yüzlerce yerli ve yabancı dağcının dünyanın en yüksek zirvelerine tırmandığı Nepal'de bahar mevsimi dağcılık sezonu yeni başladı.