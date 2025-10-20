Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi eser çalan hırsızlar aranıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, dün sabah saatlerinde soyuldu.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği müzede gerçekleştirilen soygun 7 dakika sürdü.

PAHA BİÇİLEMEZ 9 ESER 7 DAKİKADA ÇALINDI

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden, "paha biçilemez" değerde 9 eser çalındı.

SOYGUN SIRASINDA 2 ALARM DEVREYE GİRDİ

Ulusal basında yankı uyandıran soygun müzedeki güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına yol açarken Kültür Bakanı Rachida Dati, soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri eserlerin koyulduğu vitrinlerde olmak üzere iki alarmın devreye girdiği bilgisini paylaştı.

PENCEREDEN GİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven operatörü dayadıklarını ve müzenin penceresini açarak içeri girdiklerini gösterdiğini belirtti.

MÜCEVHERLERDEN BİRİ HASARLI VAZİYETTE BULUNDU

Öte yandan çalınan mücevherlerden III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müzenin dışında bulunduğunu doğrulayan savcılık, niteliğine ilişkin detay vermediği bir diğer mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede bulunduğunu duyurdu.

HIRSIZLARIN ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SAYIŞTAY RAPORU GÜVENLİK AÇIĞI OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU

Tamamı kasım başında yayınlanması beklenen raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında 'sürekli' ve 'önemli oranda' gecikmelerin yaşandığı belirtilerek, bu durumun güvenlik açığı yarattığı sonucuna varıldı.

Sayıştayın ön raporunda, soygunun gerçekleştiği müzenin Apollon Galerisi'nin bulunduğu Denon bölümündeki salonların üçte birinde, hiçbir güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.

Müzeye son beş yılda yalnızca 138 kamera yerleştirildiği bildirilen raporda, yıllık 323 milyon euroluk işletme bütçesine rağmen müze yönetiminin ihtiyaçlara yönelik yeterli taahhütlerde bulunmadığına dikkat çekildi.

ÇALINAN ESERLER İSE ŞUNLAR:

Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense koleksiyonlarından bir taç.

Sekiz safir ve 631 elmastan oluşan bir safir kolye.

Bir çift safir küpe İmparatoriçe Marie-Louise'a ait 32 zümrüt ve bin 138 elmastan oluşan bir zümrüt kolye.

Marie-Louise'e ait bir çift zümrüt küpe.

'Relikyer' adıyla anılan bir broş.

İmparatoriçe Eugénie'ye ait bir taç (yaklaşık 2 bin elmas).

Eugénie'nin büyük göğüs fiyonk broşu.