Fransa’da Macron karşıtı protestolarda 540 kişi gözaltına alındı

Fransa karıştı...

Fransa’da bu hafta, merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesiyle yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik tepkiler büyüdü.

Sebastien Lecornu’nun yeni başbakan olarak atanmasının hemen sonrasında ülke genelinde, Macron karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

850 NOKTADA 200 BİN KİŞİ TOPLANDI

İçişleri Bakanlığı, dün gerçekleştirilen eylemlere dair rakamları açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, "Her şeyi durduralım" sloganıyla organize edilen gösteriler, ülke genelinde 850 farklı noktada yapıldı.

Katılımın yaklaşık 200 bin kişiye ulaştığı bildirildi.

540 GÖZALTI, PARİS’TE TANSİYON YÜKSEK

Eylemler sırasında güvenlik güçleri, 540 kişiyi gözaltına aldı.

Bunların 211’inin Paris’te gerçekleştiği açıklandı. Başkentteki protestolarda gerginlik tırmanırken sokaklarda çöp kovaları ateşe verildi, yollar kapatıldı ve polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Paris’in yanı sıra Lyon ve Rennes kentlerinde de olaylar çıktı. Göstericilerin polise çeşitli cisimler fırlattığı, ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları trafiğe kapattığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri ise kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.