Fransa'da Müslüman karşıtı aşırı sağcı Division Martel grubu feshedildi Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla Division Martel'in feshedilmesine karar verildi. İçişleri Bakanı Darmanin, grup için, "Cumhuriyetimizde yeri yok" dedi.

AA

İslam ve Müslüman karşıtlığının yaşandığı Fransa'da bir grubun feshedilmesine karar verildi.

Kararı, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin duyurdu.

Darmanin, akanlar Kurulu toplantısında bu sabah alınan kararla Division Martel isimli aşırı sağcı grubun feshedildiğini duyurdu.

Division Martel feshedildi

Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı üzerine Division Martel grubunu feshetme kararı aldıklarını kaydetti.

Bu grubun, insanları ırka dayalı nefret ve şiddet konusunda tahrik ettiğini belirten Darmanin, "(Division Martel'in) Cumhuriyetimizde yeri yok." ifadesini kullandı.

Müslüman ve göçmenlere karşı şiddet içerikli söylemler

Darmanin, aşırı sağcı gruba yönelik fesih kararını da paylaştı. Kararda, yaklaşık 30 kişiden oluşan aşırı sağcı grubun, Müslüman ve göçmenlere karşı şiddet içerikli eylem ve söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Division Martel grubu, Müslüman ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor.

Darmanin, 16 yaşındaki Thomas Perotto'nun ölümünün ardından Drome'da şiddet olaylarını organize eden "Division Martel" isimli örgütün de aralarında olduğu üç aşırı sağcı grubun feshedilmesi için harekete geçeceğini açıklamıştı.

Ölümle sonuçlanan bıçaklı saldırı

Drome'a bağlı Crepol köyünde 18 Kasım gecesi düzenlenen kış balosunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Thomas Perotto bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 şüpheli, "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Sokaklar şiddet olaylarına sahne oldu

Gencin ölümünün ardından aşırı sağcılar farklı kentlerde sokaklara inerek şiddet olayları başlatmıştı.

Şiddet olaylarında rolü olan 6 kişi 6 ila 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)