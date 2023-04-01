Fransa'da nüfus araştırması: Yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor Avrupa ülkesinde dini aidiyetlerle ilgili yapılan çalışmanın raporu paylaşıldı.

AA

Fransa'nın demografik yapısına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Çalışmayı, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ve Fransa Demografik Etütler Enstitüsü (INED) gerçekleştirdi.

Dini aidiyet raporu

Ülkedeki nüfusun yüzde 10'unun Müslümanlardan oluştuğu ortaya çıktı.

2019-2020 yılları arasında 18-59 yaş aralığında 27 bin 200 kişi ile yapılan ankete göre dini aidiyetlere ilişkin raporun sonuçları belli oldu.

Yüzde 51 hiçbir dine inanmıyor

Rapora göre, Fransa'da nüfusun yüzde 51'i hiçbir dine inanmıyor. Bu oran göçmen asıllı olmayanlarda yüzde 58'e çıkarken göçmen asıllı nüfusta yüzde 19'a denk geliyor.

Hiçbir dine aidiyet hissetmeyenlerin oranı son 10 yılda artış gösterdi.

Yüzde 10 Müslüman

Belirtilen yaş aralığındaki nüfusun yüzde 29'unu Katolikler oluştururken, Müslümanların oranının yüzde 10 olduğu belirtildi.

Göçmen kökenliler arasında ise Müslümanların oranı yüzde 44 olarak rapora yansıdı.

Müslüman ve Hristiyan ailelerle ilgili ayrıntı

Müslüman ailelerde çocukların yüzde 91'i ebeveynleriyle aynı dine mensupken, Hristiyanlarda bu oran yüzde 70'in altında kaldı.

Yahudilerde ise söz konusu oranın yüzde 84 olduğu aktarıldı.