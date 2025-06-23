Fransa’da müzik bayramı kabusa döndü: 145 kadına şırıngalı saldırı

Fransa’nın her yıl 21 Haziran’da kutladığı “Müzik Bayramı” (Fête de la Musique), bu yıl ciddi güvenlik zafiyetleri ve toplumsal şiddetle gündeme geldi. Ülke genelinde düzenlenen açık hava konserleri ve sokak etkinlikleri sırasında en az 145 kadın, vücutlarına bilinmeyen maddeler içeren şırıngalarla saldırıya uğradıklarını bildirerek polis merkezlerine başvurdu.

FENALAŞAN KADINLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kadınlar, bacaklarında, kollarında ya da boyun bölgelerinde iğne izleri fark ettiklerini ifade ederken, bazıları baş dönmesi, mide bulantısı ve bayılma gibi semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 kişiyi gözaltına aldı, ancak şırıngalarda kullanılan maddelerin içeriği henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, iğnelerde kimyasal uyuşturucular ya da toksik maddeler bulunma ihtimaline karşı uyarılarda bulunuyor.

BİNDEN FAZLA YARALI, 371 GÖZALTI

Söz konusu iğneli saldırıların yanı sıra, ülke genelindeki kutlamalar şiddet olaylarına sahne oldu. Bazı bölgelerde kalabalık gruplar mağazaları yağmalarken, polisle çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda 51 araç ateşe verildi, 13’ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 1.500’den fazla kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, olaylarla bağlantılı olarak 371 kişinin gözaltına alındığını duyururken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, Müzik Bayramı gibi büyük çaplı etkinliklerde acil durum planlamalarının ve bireysel güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.