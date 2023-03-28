Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un popülaritesi 6 puan düştü Protestoların ardından yapılan araştırma, Macron'a yönelik tutumu gözler önüne serdi.

AA

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler, ülkede karışıklığa yol açtı.

Reform, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ısrarla savunuluyor.

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak düzenleme, Ulusal Meclis'te oylama yapılmaksızın kabul edildi. Bu adım, devam eden gösterilerin fitilini ateşledi.

Popülaritesi 6 puan geriledi

Gözlerin çevrildiği Macron'la ilgili yapılan araştırmada, Fransız liderin popülaritesinin gerilediği ortaya çıktı.

Fransa'da yapılan kamuoyu araştırması, Macron'un popülaritesinin ülkede emeklilik karşıtı protestoların etkisiyle bir ayda 6 puan düştüğünü ortaya koydu.

"Macron iyi bir cumhurbaşkanı değil"

Kamuoyu araştırma grubu BVA'nın yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 70'ten fazlası Macron'un iyi bir cumhurbaşkanı olmadığını düşünüyor.

Macron'un popülaritesi, yüzde 28 ile göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Başbakan'ın popülaritesi de düştü

Diğer yandan, reformu Meclis'e sunmadan doğrudan kabul eden Başbakan Elisabeth Borne'un popülaritesi de 2 puan azalarak göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Katılımcıların üçte ikisi emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reformun geri çekilmesini istiyor.

Önceki oran yüzde 34

Anket, 24-25 Mart'ta ülke nüfusunu temsilen 18 yaş üstü 1000 kişi ile gerçekleştirildi.

Macron'un popülaritesi, önceki aylarda yapılan anketlerde yüzde 34'ün üzerinde çıkıyordu.