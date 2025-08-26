Fransa’da okul bahçelerine yarasa yuvaları kuruluyor: İşte sebebi

Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki Villeurbanne’de sivrisineklerle mücadelede sıra dışı bir yöntem uygulanıyor.

Belediyenin başlattığı projeye göre, bir yarasa tek gecede 3 binden fazla sivrisineği tüketebiliyor. Bu nedenle şehirdeki yedi okulun bahçesine toplam elliye yakın yarasa yuvası yerleştirildi.

Vatandaş Talebiyle Başladı

Projeyi uygulayan marangoz Jérémy Grégorio, yarasaların güvenle yaşayabileceği özel yuvalar tasarlıyor.

Yuvalar, özellikle rüzgârdan korunmuş ve güneye bakan noktalara yerleştiriliyor. Belediye yetkilileri, projenin doğrudan halkın talebiyle hayata geçirildiğini belirtiyor.

Doğa ve Sağlık İçin Çifte Kazanç

Villeurbanne Belediyesi Doğal Alanlar Direktörü Alice Conte Jansen, “Binalar giderek daha fazla kapanıyor ve yarasaların artık yuvalarını yapacak yerleri yok.” dedi.

Bu projenin avantajlarından birinin ucuz bir yöntem olduğunu belirten Jansem, “Hem sivrisineklere karşı bir mücadeleye hem de türlerin neslinin tükenmesine karşı bir mücadeleye yanıt veriyor” diye açıkladı.

Yeni eğitim yılıyla birlikte öğrenciler ders başı yaparken, yarasalar da okul bahçelerinde sivrisineklere karşı görev alacak. Projenin başarılı olması durumunda, uygulamanın diğer okullara da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: RTL.fr