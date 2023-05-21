Fransa'da onlarca çocuğa cinsel istismar: Rahip yargılanacak Yaklaşık 30 kişiye istismarda bulunmakla suçlanan rahip Maillard, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

AA

Fransa'da rahip Pierre Maillard, onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık 30 kişinin, Maillard'ın istismarına uğradığı belirtiliyor.

Rahibe cinsel istismar suçlaması

Suçlu bulunan Maillard'ın yargılanmasına karar verildi. Fransız 20 Minutes sitesinin haberine göre, Saint-Pie X Rahip Kardeşliği'ne bağlı Maillard, savcıların talebiyle yarın Vandee Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Duruşmalar, davalı tarafın talebiyle kapalı sürdürülecek. Maillard'a "11'i kız 30'a yakın çocuk ve gence cinsel istismarda bulunma" suçlaması yöneltilecek.

Kendisine yönelik 2 suç duyurusunun basına yansıması üzerine Fransız rahi benzer birçok suç duyurusuyla daha karşı karşıya kalmıştı.

2020'de gözaltına alındı

Bunun üzerine Maillard, Fransa'da 2020'de gözaltına alınmıştı. Cinsel istismar mağdurları arasında aynı aileden çocukların da olduğu ifade ediliyor.

Fransa merkezli Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun (CIASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, ülkede kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.

Kilisede istismar sistematik olgu halini aldı

Katolik Kilisesi'ne bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Piskoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve "istismarın kilisede sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.