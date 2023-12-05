Fransa'da senatörler, Caesar obüslerinin Ermenistan'a tedarikini istiyor Fransız senatörler, Erivan'dan gelen tüm taleplere 'hızla' yanıt vermeleri gerektiğini söyledi. Caesar obüslerinin teslimatının en kısa sürede incelenmesi yönünde çağrı yapıldı.

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Ermenistan'a açık desteğiyle bilinen Fransa, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra Erivan yönetimine askeri desteğini artırdı.

Geçtiğimiz ekim ayında Ermenistan'a giden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bu ülkeye askeri teçhizat sağlayacaklarını duyurdu.

Fransız Bakan Colonna, "Fransa, Ermenistan'ın savunması için sözleşmelerin imzalanmasını onayladı." dedi.

Askeri araç gereç konusunda Rusya'dan istediğini elde edemediğini söyleyen Başbakan Nikol Paşinyan hükümeti, Moskova ile gerilimli bir süreçten geçiyor.

Ermenistan'a yeni askeri yardım talebi

Şimdi de Fransız senatörler, ülkedeki yetkililere, Ermenistan'a yakın zamanda gönderilen diğer silahlara ek olarak Caesar obüslerinin de Ermeni ordusuna teslim edilmesi olasılığının araştırılması çağrısında bulundu.

50 adet zırhlı personel taşıyıcı

Fransız Senatosu'nun savunma bütçesi tasarısına göre, Ermenistan, toplam 50 adet Arquus Bastion zırhlı personel taşıyıcı alacak. Bu araçların 24 adedi halihazırda sevk ediliyor, geri kalanı ise üretim aşamasında.

Mistral 3 aldılar

Ermenistan, yakın zamanda Fransa'dan Thales yapımı GM 200 radarları ve Mistral 3 hava savunma sistemlerini satın aldı.

"Caesar obüslerinin teslimatı en kısa sürede incelenmeli"

Fransız senatörler Hugues Saury ve Helene Conway-Mouret, 2024 bütçesi için Ermenistan konusunda bir öneride bulundu:

Caesar obüslerinin teslimatı, bu ekipmanın etkinliği dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede incelenmeli.

"Ermeni yetkililerin taleplerine hızla yanıt vermeliyiz"

"Başlangıçta gerekli olan ekipmanı geç teslim ederek aynı hataları tekrarlamayalım." ifadesi kullanılarak şöyle denildi: