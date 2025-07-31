Fransa’da su alarmı: Sularda bakteri tespit edildi! Raflardan kalkıyor

Fransa genelinde market raflarında yer alan AUCHAN markasına ait sular yapılan denetimler sonucundan tespit edilen bakteri nedeniyle raflardan kalkıyor.

Söz konusu denetimlerde markaya ait olan 5 litrelik dağ kaynak suyu, şişlerinde tespit edilen Pseudomonas bakterisi nedeniyle geri çağrıldı.

Yetkililer tarafından yapılan uyarılarda tüketicilerin ilgili suları tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

TÜKETMEYİ BIRAKIN

Söz konusu sularda tespit edilen bakterinin özellikle bağışıklık sistemi hassas olan tüketiciler için tehlikeli olabiliyor.

Bakterinin ürünün görünüm, tat ve kokusunda değişikliklere neden olabileceği belirtildi. Aynı zamanda yapılan açıklamalara göre bu durum, tüketiciler için doğrudan bir sağlık tehlikesi oluşturmaz.

Yetkililer, bu ürünlerden satın alanların; Ürünü tüketmemesini, satın aldıkları noktaya iade etmelerini, satış noktasıyla iletişime geçmelerini tavsiye ediyor. İade karşılığında geri ödeme yapılacağı da bildirildi.

AMBALAJLARI KONTROL EDİN!

Söz konusu ürünü satın alan ya da Türkiye’ye getiren kişilerin, tüketmeden önce ambalaj bilgilerini ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğine dair uyarı yapıldı.

AYetkililer, bakterinin sağlık açısından ciddi bir risk oluşturmadığını ancak ürünün tat, koku ve görünümünde bozulmalara yol açabileceğini belirtti.