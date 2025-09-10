Fransa'da yeni Başbakan Lecornu göreve başladı

Avrupa'nın ortasında kriz...

Fransa'da kamu borçları ve 2026 bütçesi üzerine yaşanan siyasi krizin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan yeni Başbakan Sebastien Lecornu, bugün düzenlenen törenle görevi François Bayrou'dan resmen devraldı.

Başbakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Lecornu, ülkenin içinden geçtiği istikrarsız dönemin "tevazu" gerektirdiğini belirterek, muhalefet ve sendikalarla diyalog sinyali verdi.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDE TEVAZU VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Fransa'nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu için düzenlenen tören, ülkedeki gergin siyasi atmosferin gölgesinde gerçekleşti.

Hükümeti 8 Eylül'de Meclis'te güvenoyu alamayarak düşen merkez sağcı François Bayrou, görevini devrederken yapıcı bir tutum sergiledi.

Bayrou, "Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız" diyerek Lecornu'ya destek sözü verdi.

Fransa'nın sonsuza kadar bölünme ve şiddet ortamı içinde kalmayacağına inandığını belirten Bayrou, mevcut durumun ülkenin geleceği için ciddi bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Macron'un dün atadığı yeni Başbakan Lecornu da, selefine hem yardım teklifi hem de görüşlerini savunurken gösterdiği cesaret için teşekkür etti.

Uzun bir konuşma yapmaktan kaçınan Lecornu ilk mesajında "İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor." dedi.

Muhalefetle çalışma konusunda geçmişe göre daha ciddi ve yaratıcı olunması gerektiğinin altını çizen Lecornu, önümüzdeki günlerde farklı siyasi partiler ve sendika liderleriyle bir araya geleceğini duyurdu.

HÜKÜMETİ DÜŞÜREN BÜTÇE KRİZİ

Fransa'yı yeni bir başbakana götüren süreç, kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri sırasında patlak verdi.

François Bayrou hükümeti, 43 milyar avro civarında tasarruf sağlamak amacıyla bazı resmi tatillerin kaldırılmasını içeren bir bütçe paketi hazırlamıştı.

Ancak bu plan, Fransız kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Bayrou, muhalefetle arasındaki anlaşmazlık derinleşince, tartışmalı bütçenin görüşmeleri öncesinde hükümeti güven oylamasına götürme kararı aldı.

8 Eylül Pazartesi günü yapılan kritik oturumda Bayrou hükümeti, Meclis'ten güvenoyu alamayarak düştü.

FRANSA'NIN YENİ BAŞBAKANI: SEBASTİEN LECORNU

Düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan 1986 doğumlu Sebastien Lecornu, Fransız siyasetinin genç ve yükselen isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Siyasi kariyerine henüz 19 yaşındayken milletvekili yardımcısı olarak başlayan Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de göreve gelmesinden bu yana farklı bakanlıklarda kesintisiz olarak görev yaptı.