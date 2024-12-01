Fransa'dan göçmen kaçakçılığı açıklaması: Büyük bir ağı çökerttik

AA

Dünya genelinde yasa dışı göç sorunu devam ediyor.

Avrupa'da özelikle bu konuda geniş önlemler alınıyor.

Bu kapsamda Fransa, 2022'den bu yana binlerce kişinin yasa dışı yollardan ülkeye girişini sağlayan kaçakçılık ağının çökertildiğini açıkladı.

BÜYÜK BİR AĞ ÇÖKERTİLDİ

Fransız Ulusal Polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ile iki yılı aşkın süredir yürütülen operasyonlar sonucu büyük bir göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama ağının çökertildiği duyuruldu.

Kaçakçılık ağının Hindistan, Sri Lanka ve Nepal’den getirilen binlerce düzensiz göçmenin iki yılı aşkın süredir yasa dışı şekilde ülkeye girişini sağladığı kaydedildi.

26 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığı, kaçakçıların kullandığı çok sayıda lüks araç, altın ve mücevherin yanı sıra 11 milyon euroluk mal varlığına el konulduğu belirtildi.