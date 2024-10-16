Fransa'dan İsrail'e boykot: Firmaların savunma fuarına katılması yasaklandı

AA

İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiği saldırıları devam ederken Lübnan saldırısından sonda Fransa'nın tepkisi büyüyor.

Fransa'nın, İsrailli firmaların Paris'te yapılacak uluslararası deniz savunma fuarı Euronaval'a katılımına izin vermeyeceği öne sürüldü.

İSRAİLLİ FİRMALARIN GİRİŞİ YASAKLANDI

Politico’nun konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrailli firmaların, 4-7 Kasım tarihlerinde başkent Paris'te yapılacak uluslararası deniz savunma fuarı Euronaval'a girişinin yasaklandığı iddia edildi.

İsrailli şirketlerin fuardan men edilmesi kararı henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isminin saklı tutulması koşuluyla Politico'ya konuşan kaynak, İsrail heyetinin fuara katılımına izin verileceği ancak İsrailli firmaların askeri ekipmanlarını fuarda sergilemesinin yasaklanacağını söyledi.

Deniz savunma sistemleri alanındaki uluslararası fuarlardan biri olan ve yüzlerce firmaya ev sahipliği yapan Euronaval, Paris’teki Nord Villepinte Fuar Merkezi'nde yapılacak.

İsrail'in, savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Eurosatory Fuarı’na da katılımı yasaklanmıştı. Paris’te düzenlenen fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma sanayisi standı"nın olmayacağını duyurmuştu.

Uluslararası kamuoyunda, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'in uluslararası organizasyonlardan men edilmesi çağrıları yapılıyor.

MACRON VE NETANYAHU ARASINDA İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU GERGİNLİĞİ

Macron, dün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı.

Bölgede önceliğin siyasi çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendini savunması gerektiğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

Elysee Sarayı'ndan Netanyahu’nun ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada ise Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesi kullanılmıştı.

7 EKİM SONRASI İSRAİL SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.