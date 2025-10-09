Fransa'nın yeni başbakanı 48 saat içinde belli olabilir

Fransa'da bu hafta başbakanlık görevinden istifa eden Sebastien Lecornu, ülkedeki hükümet krizine dair açıklamalarda bulundu.

Son 48 saatte siyasi partilerle müzakereler yaptığını dile getiren Lecornu, Fransızların siyasetçilerin anlaşmasını istediğini ifade etti.

Lecornu, bir yıl önce Fransızların sandığa gittiğini anımsatarak seçim sonrası ortaya çıkan parçalı meclis tablosunun ülkedeki farklı hassasiyetleri ve ayrışmaları yansıttığına işaret etti.

"GÖREVİMİN TAMAMLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeniden başbakanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soruya Lecornu, "Bu akşam, görevimin tamamlandığını düşünüyorum" dedi.

Lecornu, "Sanırım durum, Cumhurbaşkanı'nın 48 saat içinde başbakanı atamasına imkan veriyor" diyerek ülkeyi yönetecek yeni hükümetin 2027 cumhurbaşkanı seçimleri hazırlığı içinde olmaması gerektiğini dile getirdi.

Yeni başbakanın sol kesimden bir isim olup olmayacağına Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karar vereceğini söyleyen Lecornu, Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğun meclisin yeniden feshedilmesini istemediğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI'NI DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI DEĞİL"

Lecornu, tartışmalı emeklilik reformu hakkında müzakerelerin düzenlenebilmesi için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi.

"Boyun Eğmeyen Fransa ve Ulusal Birlik haricinde beni görmeye gelen tüm siyasi güçler, 31 Aralık'ta bir bütçe olmaması riskini almamak gerektiğini ifade etti" diyen Lecornu, 13 Ekim'de parlamentoya 2026 için bütçe projesinin sunulacağını aktardı.

Lecornu, bu projenin mükemmel olmadığını ve müzakere edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak şu anda Cumhurbaşkanı'nı değiştirmenin zamanı olmadığını savundu.