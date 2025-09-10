Fransa'nın yeni Başbakanı seçildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni Başbakanı seçti..

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu yeni başbakan olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un Lecornu'ya, Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi güçlerle görüşerek ülke için bir bütçe kabul ettirmesi ve gelecek ayların kararları için gerekli anlaşmaları inşa etmesi görevini verdiği bildirildi.

Lecornu'nun yürüteceği istişarelerin ardından yeni hükümetin isimlerini Macron'a sunmasının istendiği kaydedilen açıklamada, "Başbakan'ın eylemleri, bağımsızlığımızın ve gücümüzün savunulması, Fransız halkına hizmet edilmesi ve ülkenin birliği için siyasi ve kurumsal istikrarın sağlanması ilkeleri tarafından yönlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

BAYROU HÜKÜMETİNDE SAVUNMA BAKANIYDI

Fransa'da dün düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev alan Lecornu, Val-d'Oise vilayetinde 1986'da doğdu, siyasi hayatına henüz 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başladı.

Lecornu, 27 yaşındayken Vernon kentinin belediye başkanı seçildi, Macron'un cumhurbaşkanı olduğu 2017'den bu yana farklı bakanlıklarda görev yaptı.

Sebastien Lecornu, 2017'de 31 yaşındayken Devlet Sekreteri, 2018'de Bölgelerden Sorumlu Bakan, 2020'de Denizaşırı Topraklar Bakanı ve son olarak 2022'de Savunma Bakanı olarak atandı.

MACRON'UN 7.BAŞBAKANI OLDU

Rönesans partili Lecornu, Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde atanan 7. başbakan oldu.

NE OLMUŞTU

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.