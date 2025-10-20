Fransa'yı sarsan Louvre Müzesi soygununda yeni detaylar ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, dün sabah saatlerinde yaşanan olay ile dünya gündeminde bir numaraya oturdu.

Müze, 4 soyguncu tarafından 7 dakika içinde soyulurken, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği müzeden toplam 9 eser çalındı.

Yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ESERLERDEN BİRİNİ KAÇARKEN DÜŞÜRDÜLER

3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie tarafından takılan taç, müze yakınlarında kırılmış halde bulundu.

Fransız Kültür Bakanlığı, Napolyon’un eşi Marie Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolye dahil 8 mücevherin çalındığını doğruladı.

İNŞAAT İŞÇİSİ KILIĞINDA GİRDİLER

Öte yandan 21’inci yüzyılın en büyük profesyonel soygunlarından biri olan olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

İşçi kıyafeti giyen hırsızların, inşaatta kullanılan bir sepetli vinç yardımıyla birinci kattaki Apollon Galerisi’ne doğrudan erişim sağladığı öğrenildi.

Sakin şekilde içeri giren soyguncular, cam vitrinleri keserek mücevherleri çıkardı, kaçarken İmparatoriçe Eugenie’nin 1354 elmasla kaplı tacını düşürdü.

SCOOTERA BİNİP OTOYOLA ÇIKTILAR

Hızlı soygunun ardından hırsızlar, güçlü 560 cc motorlara sahip iki scooter ile kaçıp, yakındaki otoyola yöneldi.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, şu anda hırsızların kaçış güzergahını inceleyerek izlerini sürmeye çalışıyor.

GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞILIYOR

Ön rapora göre, müzenin yıllık 323 milyon euroluk bütçesine rağmen Apollon Galerisi'nin bulunduğu bölümdeki salonların 3’te 1’inde güvenlik kamerası olmadığı saptandı.

LOUVRE'DAN NE ÇALINDI?

Fransa Kültür Bakanlığı, sekiz parçanın çalındığını, ancak hırsızların çıkarken düşürdüğü Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugenie'nin değerli tacının çalınmadığını açıkladı.

Sotheby's tarafından 60 milyon dolardan fazla değer biçilen Regent elması çalındı.

Çalınan diğer parçalar arasında Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense'nin mücevher setinden bir taç, küpeler ve bir safir kolye ile Marie-Louise setinden mücevherler yer alıyor.

Çalınan parçalar, 1661 yılında XIV. Louis tarafından inşa edilen Apollon Galerisi'nde sergileniyordu.

Altın varaklar ve tablolarla dolu tamamlanmış salon, Versay Sarayı'nın dünyaca ünlü Aynalı Salon'una model olacaktı.