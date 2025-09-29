Frans'da 228 kişinin öldüğü uçak kazası, 16 yıl sonra yeniden soruşturulacak

Fransa’ya ait Air France’ın AF447 sefer sayılı uçağı, 1 Haziran 2009’da Rio de Janeiro-Paris uçuşu sırasında Atlantik Okyanusu’na düşmüş, uçakta bulunan 228 kişi hayatını kaybetmişti.

2023'TE AIR FRANCE VE AIRBUS AKLANMŞITI

Kazaya ilişkin açılan kamu davasında, 2023 yılında verilen kararla Air France ve Airbus beraat etmişti.

PİLOT HATASI VE SENSÖR BULGULARI YENİDEN GÜNDEMDE

Savcılar, kara kutuların 2 yıllık aramalar sonrası bulunmasıyla elde edilen teknik verilerde pilot hatası ve buzlanan pitot sensörlerinin neden olduğu veri kaybına dikkat çekerek, beraat kararını temyize taşıdı.

16 YIL SONRA YENİDEN YARGI KARARI

Fransız temyiz mahkemesi, kazadan 16 yıl sonra yeni bir yargılama süreci başlatma kararı aldı. Pazartesi günü başlayacak duruşmaların yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

ŞİRKETLER SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Air France ve Airbus ise kazada suçlarının bulunmadığını belirterek iddiaları reddediyor.