Fransız dergisi Erdoğan'ı kapağına taşıdı: Yeni dünya düzenine yön verecek 4 lider

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Fransa'nın Le Point dergisi, "2025 - Yeni Dünya Düzeni" başlıklı özel bir sayı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel sayıda yer verildi.

Yeni dünya düzenine yön verecek 4 liderden birinin Erdoğan olarak gösterildiği kapakta ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.

ERDOĞAN'IN VAZGEÇİLMEZ AKTÖR OLDUĞU KABUL EDİLDİ

2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak 'diktatör' deme küstahlığında bulunan Le Point dergisinin yeni bir dünya düzeni kurulurken bu düzenin vazgeçilmez aktörünün Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kabul etmesi gündem oldu.