Fransız göçmenlik tasarısı, suç işleyen yabancıları sınır dışı edecek Paris yönetimi, suç işleyen göçmenleri hedef alacak bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. İnsan hakları kuruluşları ise "Göçmenler insanlıktan çıkarılıyor" diyerek düzenlemeye itirazını ifade etti.

ensonhaber.com

Fransa'da senatörler, ülkenin göçmenlik yasasını sertleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını tartışmaya başladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, mevzuatın göç konusunda "katı olmakla ilgili" olduğunu söyledi.

Yabancılara karşı daha sert olacaklar

France 2 televizyon kanalında yaptığı konuşmada Darmanin, tasarının özellikle "suç işleyen yabancılara karşı daha sert olmayı ve onları sınır dışı etmeyi" amaçladığını vurguladı.

Paris yönetimi, atılması planlanan adımın, "kamu düzenine ciddi bir tehdit" olarak görülen yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik süreci güçlendireceğini ve hızlandıracağını belirtiyor.

İş gücü istisnası

Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci hükümetinin en sağcı üyelerinden biri olarak görülüyor.

Söz konusu düzenlemede ayrıca, iş gücü sıkıntısı çeken belirli sektörlerde çalışan belgesiz kişilere belirli koşullar altında yasal statü kazandıracak bir düzenleme yer alıyor.

Darmanin: Önemli olan çıkardır

Darmanin, "Siyasi bir uzlaşma var. Önemli olan genel çıkardır." dedi. France 24, "Senato tartışması, uzun ve zorlu bir yasama yolculuğunun ilk adımı." diye yazdı.

Tasarının, parlamento çoğunluğundan destek gelmemesi nedeniyle bu yıl birkaç kez ertelendiği kaydedildi.

İnsan Hakları Birliği, hükümetin önerdiği yasayı, “baskıcı görüşlere” dayandığı gerekçesiyle kınadı.

"Göçmenler insanlıktan çıkarılıyor"

Konuya ilişkin, "Göçmenler insanlıktan çıkarılıyor. Güvencesiz düzenlemelerle potansiyel emekten başka bir şey olarak görülmüyorlar." denildi.