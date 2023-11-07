Fransız 'örümcek adam' Robert'tan 161 metrelik kuleye tırmanış: Gazze'ye dikkati çekti Gazze'ye saldırıların durmasını isteyen Robert, "Önce ateşkes gerekli. Bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Fransız "örümcek adam", İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına dikkati çekmek için iş kulesine tırmandı.

Dağcı Alain Robert, 161 metre uzunluğundaki kuleye tırmanarak sivil can kayıplarına dikkati çekti ve barış mesajı verdi.

Le Parisien'in haberine göre; Robert, Filistin meselesinin çözümü için dünya liderlerinin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Filistin için barış çağrısı

Paris'teki tırmanışı sırasında, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybeden insanları düşündüğünü belirten Robert, Filistin için barış çağrısı yaptı.

Daha önce 14 kez bu binaya tırmanan Robert, tırmanışını tamamladıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

"Önce ateşkes gerekli"

Hem İsrailliler hem de Filistinliler için "uygun bir şeyler" bulmaları gerektiğini söyleyen Robert, "Önce ateşkes gerekli. Bu şekilde devam edemeyiz." dedi.

"Siviller bir şey yapmadı"

Gazze Şeridi'nin bombalanmasının ve binlerce Filistinlinin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Robert, şöyle devam etti: