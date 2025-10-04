Friedrich Merz: Gazze'de barış artık çok yakın

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum.

İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına ilişkin "Detayları görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu" duyuran Hamas’ın açıklamasını değerlendirdi.

"GAZZE'DE BARIŞ ARTIK ÇOK YAKIN"

Merz, "Gazze’de barış ve rehinelerin serbest bırakılması artık çok yakın. Hamas da artık Başkan Trump’ın barış planını prensipte kabul etti. Alman hükümeti, Amerikan Başkanı’nın her iki tarafa yaptığı çağrıyı güçlü şekilde destekliyor" dedi.

Merz, "Yaklaşık iki yıllık savaşın ardından barış için en iyi fırsat bu" ifadelerini kullandı.