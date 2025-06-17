Friedrich Merz, İsrail ile İran arasındaki saldırıları değerlendirdi

AA

İsrail ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılara ilişkin bir açıklama da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldi.

Merz, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesine katıldı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH PROGRAMININ TAMAMEN YOK EDİLMESİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Merz, Alman kamu yayıncısı ZDF'ye, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimdi İran'daki durumun nasıl gelişeceğine bakılması gerektiğini vurgulayan Merz, "Rejim müzakere masasına dönmeye hazır olursa daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmaz. Aksi takdirde İran'ın nükleer silah programının tamamen yok edilmesi gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

Merz, İsrail'in gerekli silahlara sahip olmadığı için İran'ın nükleer silah programını tamamen yok edemeyeceğini, bu silahların Amerikalılarda olduğunu kaydetti.

"BU, İSRAİL'İN HEPİMİZ İÇİN YAPTIĞI KİRLİ İŞ"

Muhabirin, İsraillilerin bu kirli işi yapmasının çok cazip olup olmadığını sorması üzerine Merz, şunları söyledi:

Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş.

İsrail ordusunun ve İsrail devlet yönetiminin, bunu yapma cesaretini göstermesini sadece büyük bir saygıyla karşılayacağını aktaran Merz, "Aksi takdirde bu rejimin terörünü aylarca ve yıllarca görmeye devam edebilirdik. Ve muhtemelen elinde bir nükleer silahla." diye konuştu.

"YIKIMIN NE KADAR İLERİ GİTTİĞİ ANCAK BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE NETLEŞEBİLİR"

Merz, İran'ın nükleer programını sonlandırmasını ümit edip etmediğine ilişkin soruya ise "Benim varsayımım büyük ölçüde bittiği yönünde. Bu şekilde devam edemez. Daha derinde bulunan bu son zenginleştirme tesisinde ne olacağına bağlı olarak bekleyip görmemiz gerekecek. Yıkımın ne kadar ileri gittiği ancak birkaç gün ya da hafta içinde netleşebilir." yanıtını verdi.

Başbakan Merz, Tahran'daki rejimin, İsrail saldırılarının başladığı 13 Haziran öncesindeki gibi devam edemeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.